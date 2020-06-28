У северных границ России засекли повышенную радиацию

В Норвегии, Финляндии и Швеции датчики радиации засекли повышенный уровень излучения, сообщает The Barents Observer.

Датчики среагировали на йод-131, цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103. Ученые отметили, что выбросы не представляют опасности для людей.

В Нидерландах институт здоровья и окружающей среды предположил, что повышение радиации произошло из-за повреждения топливного элемента на АЭС на западе России.

Позже Росгидромет заявил, что в регионе Балтийского моря радиация находится в норме. В Росэнергоатоме также отметили, что никаких повреждений реакторного оборудования не происходило.