Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок

Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала «Россия» рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.

Состояние родинок на теле человека можно оценить с помощью системы «A, B, C, D, E». Мясников отметил, что родинка может насторожить, если одна ее половина асимметрична другой (категория «А»). Буква «Б» связана с границами пятна. Например, у здоровой родинки имеются четкие границы, а у опасной они размытые.

Буква «С» в этой системе означает цвет. Доктор напомнил, что злокачественная родинка зачастую имеет неровный цвет. «D» — это диаметр. У нормального пятна диаметр составляет около 6 мм. «Е» означает эволюцию родинки. Родинка, как правило, не опасна, если она не увеличивается в размерах и ее границы не меняются.

Заключая, доктор посоветовал, обращаться к медикам за диагностикой и биопсией.

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