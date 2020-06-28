Старт европейской ракеты-носителя Vega с 53 спутниками на борту перенесен

Запуск ракеты-носителя Vega с 53 коммерческими микроспутниками на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане снова был перенесен из-за погодных условий, передает РИА «Новости».

Изначально старт ракеты должен был состояться 18 июня, однако тогда он был отменен из-за сильного ветра. После этого запуск ракеты был отложен еще раз.

Космические аппараты принадлежат представителям 13 стран. Они предназначены для выполнения задач дистанционного зондирования Земли, обеспечения связи и проведения научных исследований.

Старт Vega станет первым в рамках программы SSMS (Small Spacecraft Mission Service) по реализации вывода на орбиту малых коммерческих спутников.

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