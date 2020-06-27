Перечислены тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса

Есть ряд симптомов, которые должны настораживать участвующих в испытании вакцины от коронавируса добровольцев. О них рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.

Он отметил, что на любое лекарство сильные реакции должны быть минимальны: один на тысячу, на сто тысяч – в зависимости от препарата. Например, температура тела после введения вакцины до 37,5 градусов считается легкой реакцией, до 38,5 градусов — средней, а свыше 38,6 градусов — сильной.

Также должен настораживать размер пятна на месте введения вакцины. Если диаметр покраснения имеет 5-6 см – это допустимая умеренная реакция, однако пятно, имеющее больший размер (8 см или свыше), — это уже тревожный признак.

По его словам, медики следят за реакцией организма добровольцев на коронавирус и учитывают любой дискомфорт.

«Однако температура, местная реакция не должны длиться более двух дней», – резюмировал Костинов.

Вакцина была введена первым 18 добровольцам 18 июня. 23 июня препарат получила вторая группа добровольцев в составе 20 человек.

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