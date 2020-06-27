Онколог связал развитие опухолей с употреблением красного мяса

Чрезмерное употребление красного мяса может стать причиной развития онкологических заболеваний у человека. Об этом заявил врач-онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу «Звезда».

«Мы знаем, что, например, избыточное употребление красного мяса может привести к возникновению опухоли», — сказал Пылев.

Он подчеркнул, что отказ от употребление данного продукта «несколько снижает риск» развития опухолей.

По его словам, к данному открытию ученые пришли еще в XX веке.

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