Онколог связал развитие опухолей с употреблением красного мяса
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Чрезмерное употребление красного мяса может стать причиной развития онкологических заболеваний у человека. Об этом заявил врач-онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу «Звезда».
«Мы знаем, что, например, избыточное употребление красного мяса может привести к возникновению опухоли», — сказал Пылев.
Он подчеркнул, что отказ от употребление данного продукта «несколько снижает риск» развития опухолей.
По его словам, к данному открытию ученые пришли еще в XX веке.
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