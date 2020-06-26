Ученые развеяли миф о передаче коронавируса через комаров

Ученые из Национального института здравоохранения Италии выяснили, что коронавирус не передается через комаров. Об этом сообщает MedicalXpress.

Специалисты провели исследование, которое показало, что инфекция, переданная комару через зараженную кровь, не может дальше размножаться.

При чем речь идет не только об обычных комарах, но и о тигровых — способных распространять вирус Денге и другие болезни.

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