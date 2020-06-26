Билл Гейтс назвал фактор неэффективности вакцины от коронавируса

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что вакцина от коронавируса может оказаться не очень эффективной в роли барьера для распространения инфекции. Об этом сообщает CNN.

По его словам, при создании вакцины ученые ориентируется на два фактора – предотвращение заболевания вакцинируемого человека и предотвращение передачи коронавируса от него другим людям.

Гейтс отметил, что нет гарантий, что вакцина будет идеальным блокировщиком передачи инфекции.

При этом предприниматель высоко оценил эффективность иммунного ответа самого организма на заболевание. Так, выработанный иммунитет, по мнению Гейтса, защищает от риска повторного заражения как минимум в течение года.

Кроме того, основатель Microsoft поддержал прогноз главного инфекциониста США Энтони Фаучи, согласно которому вакцина от коронавируса будет изобретена в конце 2020 или начале 2021 года.

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