Оранжевая вспышка наблюдалась в ночном небе над Тегераном

Яркая оранжевая вспышка была замечена в ночном небе в восточной части Тегерана, передает агентство Mehr.

Отмечается, что это явление сопровождали мощные раскаты.

Как сообщается, каких-либо обращений после появления такой вспышки в отделение неотложной помощи не было.

Власти Ирана случившееся еще не прокомментировали.

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