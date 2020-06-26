Оранжевая вспышка наблюдалась в ночном небе над Тегераном
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Яркая оранжевая вспышка была замечена в ночном небе в восточной части Тегерана, передает агентство Mehr.
Отмечается, что это явление сопровождали мощные раскаты.
Как сообщается, каких-либо обращений после появления такой вспышки в отделение неотложной помощи не было.
Власти Ирана случившееся еще не прокомментировали.
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