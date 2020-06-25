Минздрав одобрило препарат от коронавируса «Арепливир»

Министерство здравоохранения одобрило препарат «Арепливир» для лечения коронавируса, следует из информации государственного реестра лекарственных средств.

«Торговое наименование лекарственного препарата — «Арепливир». Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — Фавипиравир», — говорится в реестре.

В России коронавирусом заразились почти 614 тысяч, выздоровели 375 тысяч, скончались 8 605 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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