Ученые оценили устойчивость антител к COVID-2019
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Китайский и американские ученые пришли к выводу, что иммунитет к коронавирусу не может сохраниться на долгое время. Результаты их исследований опубликованы на портале medRxiv.org.
Специалисты изучили данные об антителах к COVID-2019 среди медиков Уханя, которые контактировали с коронавирусными больными. Как выяснилось, только 4% из 23 тыс. человек имели иммунитет к инфекции, хотя переболели из них около 25%.
По мнению ученых, антитела к коронавирусу могут исчезнуть из организма через месяц после выздоровления.
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