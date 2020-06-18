В «Роскосмосе» раскритиковали США за планы по милитаризации космоса

Заместитель генерального директора корпорации «Роскосмос» Сергей Савельев заявил, что политика по милитаризации космоса со стороны США может разрушить сотрудничество с Россией в данной сфере, сообщает РИА «Новости».

«Мы исходим из принципа взаимности и равноправия. Милитаризация космоса с последующим выходом на главенствующие роли наших американских партнеров могут нарушить и без того хрупкую конструкцию отношений двух стран в данной сфере», — сказал Савельев.

Представитель «Роскосмоса» также выступил за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве и углубление сотрудничества с NASA в сфере мирного освоения космоса.

По словам Савельева, Москва готова наращивать партнерство с Вашингтоном по широкому спектру вопросов уже сейчас, а не только в сфере продажи двигателей и доставки астронавтов к МКС.

Ранее руководство США завершило разработку «Стратегии обороны в космосе», которая предусматривает стратегическое сдерживание России и Китая в околоземном пространстве.

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