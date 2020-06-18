ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина для борьбы с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения остановила испытания противомалярийного гидроксихлорина в качестве лекарства от новой коронавирусной инфекции, сообщается на странице организации в Twitter.

В ходе исследования установлено, что противомалярийный препарат не уменьшает смертность среди пациентов, госпитализированных с COVID-19, указано в сообщении.

Ранее испытания лекарства были временно приостановлены для проведения дополнительной проверки.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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