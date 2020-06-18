Источник сообщает о замене спутника «Глонасс» на резервный

Навигационный спутник «Глонасс-М», который проработал на три года больше запланированного срока, заменят на резервный, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Спутник «Глонасс-М» был выведен на орбиту в 2010 году и проработал десять лет при с расчетном сроке службы в семь лет, указано в сообщении. По данным источника, на спутнике вышли из строя бортовые стандарты частоты, из-за чего его дальнейшая работа по назначению невозможно.

Спутник будет заменен на резервный, отметил источник. При этом в Роскосмосе данную информацию не комментируют.

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