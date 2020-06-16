Ученый обвинил ларьки и гаражи в разрушении многолетней мерзлоты

Большое количество продуктовых ларьков и гаражей, которые были установлены в полярных российских городах в 90-е, усилили разрушение многолетней мерзлоты. О таком мнении рассказал РИА «Новости» профессор Университета Джорджа Вашингтона в США Дмитрий Стрелецкий.

В качестве аргументов он привел две ситуации. Например, когда бизнесмены провели в ларьки электричество и поставили обогреватель. «И вот ваш ларек тепленький и начинает растапливать мерзлоту», — добавил он.

Также, по его мнению, в разрушении вечной мерзлоты виноваты люди, которые любили сидеть в гаражах и ставить обогреватель. Из-за этого под гаражом таял лед.

Ученый считает, что такие постройки сильно повлияли на процесс, поэтому во многих местах вечная мерзлота так и не восстановилась.

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