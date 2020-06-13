Разведывательные спутники США выведены в космос
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Ракета Electron в субботу, 13 июня, успешно вывела в космос три спутника Национального управления военно-космической разведки США (NRO) и малые космические аппараты NASA. Об этом информировала американская компания-разработчик носителя Rocket Lab.
Отмечается, что запуск ракеты был произведен со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии в 5.12 UTC (в 8.12 мск).
Аппаратам удалось выйти на орбиту через час.
Данные о спутниках NRO не разглашаются.
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