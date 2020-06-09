Минвостокразвития планирует создать систему мониторинга вечной мерзлоты

Минвостокразвития совместно с учеными планирует организовать систему мониторинга состояния вечной мерзлоты, чтобы рассчитывать риски от ее деградации в арктических широтах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Александра Козлова.

«В 1990-е годы прошлого века была разрушена существовавшая с советского времени система мониторинга процессов изменения почвы. <…> Мы взяли на себя смелость на основе современных технологий воссоздать с нуля полноценную систему мониторинга изменений многолетней мерзлоты», — сказал Козлов.

По его словам, соответствующий проект должен быть создан в течение 2020 года.

Он отметил, что появление данной системы необходимо для регулярной оценки рисков и создания технических рекомендаций при строительстве инфраструктурных объектов в российской Арктике.

Козлов добавил, что, по оценкам ученых, Россия теряет от 50 до 150 миллиардов рублей в год из-за последствий таяния вечной мерзлоты.

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