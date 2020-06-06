Петербургский планетарий получил предостережение после шутки о «храме науки»

Частный планетарий в Санкт-Петербурге получил предостережение от Роспотребнадзора после шутки, что откроется 5 июня вместе с религиозными храмами, для которых снимаются введенные из-за коронавируса меры. Об этом рассказали в управлении службы по городу.

Накануне ООО «Планетарий 1» спросил в группе во «ВКонтакте» у подписчиков, считают ли они планетарий «храмом науки» и можно ли учреждению открыться вместе с храмами и соборами.

Роспотребнадзор шутку не оценил и выдал предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

В настоящее время в Санкт-Петербурге выявлено более 18 тысяч случаев инфекции, выздоровели свыше 7,4 тыс. пациентов, а умерли 346 человек.

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