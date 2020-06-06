Путин поручил геномным центрам заняться созданием лекарств от коронавируса

Президент России Владимир Путин распорядился создать и развивать центры геномных исследований в стране, которые будут заниматься разработкой вакцин и лекарств от коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение появилось на сайте Кремля.

Ответственными за поручение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова и помощник Путина Андрей Фурсенко. Они должны выполнить распоряжение до 1 августа текущего года.

«Обеспечить внесение в программы создания и развития центров <…> изменений, направленных на расширение перечня мероприятий, связанных с разработкой методов и средств диагностики новой коронавирусной инфекции», — говорится в распоряжении.

По последним данным, в России COVID-19 диагностирован у 458 689 человек, вылечились более 221 тыс. пациентов, скончались 5 725 человек.

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