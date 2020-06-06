Путин поручил кабмину заняться созданием оборудования для исследований в генетике

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров добиться создания российского лабораторного и научного оборудования для исследований в области генетики. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить создание в Российской Федерации отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему», — указано в постановлении.

Доклад по выполненной работе должен быть предоставлен до 1 февраля 2021 года, в дальнейшем — ежегодно.

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