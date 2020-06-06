Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса

Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге. Результаты исследования приводятся в журнале Gut.

«Безрецептурный фамотидин является предполагаемой терапией для COVID-19», — гласит тезис исследования.

В рамках эксперимента 10 заразившимся коронавирусом назначали прием фамотидина в высоких дозах. Все пациенты отмечали не только хорошую переносимость препарата, но и улучшение в своем состоянии.

«Симптомы облегчались в течение 24 часов после начала насыщения фамотидином и периферическим кислородом», — отмечается в отчете.

Однако, как пишут ученые, пока эффективность фамотидина при лечении коронавируса подтвердить невозможно из-за нехватки имеющихся данных.

В настоящее время в мире выявлено более 6,8 млн заболевших. Выздоровели свыше 3,3 млн пациентов, скончались — 398 256.

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