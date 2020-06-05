В Роскосмосе рассказали, как близко астероид приблизится к Земле
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Астероид приблизится к Земле на 5,09 млн км 6 июня, что ближе по сравнению с апрельским космическим телом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роскосмос.
«Завтрашний «гость» должен пролететь на одну шестую ближе, чем апрельский», — сказали в Роскосмосе.
Отмечается, что это расстояние все равно слишком велико для столкновения.
Ранее сообщалось, что астероид 163348 (2002 NN4) размером от 250 до 570 метров приблизится к земле на минимальное расстояние 6 июня в 6.20 по московскому времени.
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