SpaceX запустила Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании миллиардера Илона Маска SpaceX была запущена с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с группой коммуникационных спутников Starlink, передает РИА «Новости»

Сообщается, что ракета стартовала в 21.25 по времени восточного побережья США (04.25 мск в четверг, 4 июня).

В компании отметили, впервые был осуществлен запуск спутников, которые оснащены специальными закрылками для их защиты от солнечных лучей.