Профессор РАН рассказал, какие препараты эффективны против COVID-19

В настоящее время есть препараты, которые врачи применяют против коронавирусной инфекции, но ряд из них может привести к побочному эффекту, из-за чего их следует принимать с осторожностью. Об этом «Парламентской газете» рассказал профессор РАН, заведующий кафедрой факультетской терапии и профболезней московского медицинского университета им. Евдокимова, заместитель директора по научной и инновационной работе ФГБУ «НИИ пульминологии» Кирилл Зыков.

По его словам, подходы к лечению от COVID-19 делятся на три группы: симптоматическую терапию (борьба против симптомов, высокой температуры и тд.), патогенетическую терапию (воздействие на механизмы заболевания), этиотропную терапию (борьба с самим вирусом).

Врач отметил, что с начала пандемии применялись различные препараты, в том числе против ВИЧ-инфекции, однако, несмотря на свою эффективность, они приводили и к побочным эффектам, поэтому самостоятельно их принимать не рекомендуется.

Как уточнил Зыков, сейчас наблюдаются перспективы у таких препаратов, как Ремдесивир, Фавипиравир.

«Но опять же — до завершения исследований рано говорить об эффективности тех или иных средств против коронавируса», — подчеркнул специалист.

По его словам, сначала необходимо быть уверенными в том, что лекарства повышают выживаемость больных, снижают смертность, уменьшает время пребывания в стационаре.

То же самое касается и гипериммунной плазмы. По применению этого метода лечения также требуются качественно организованные клинические исследования.

По состоянию на 29 мая в России выявлено 387 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровело 159 257 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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