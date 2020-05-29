Ученые нашли связь между тяжелой формой коронавируса и тромбозом

Ученые из Франции установили, что при тяжелых формах коронавируса часто формируются тромбы. Результаты исследования опубликовал научный журнал JAMA Open Network.

Сообщается, что тромбоз глубоких вен наблюдался у 65% госпитализированных, у 79% переведенных в реанимацию и у 94% тех, кто находился в реанимации больше двух дней, несмотря на лечение против разжижения крови.

Предполагается, что из-за размножения SARS-CoV-2 в организме начинается воспаление, которое повышает свертываемость крови.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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