Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса

Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом рассказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, в настоящее время в мире разработаны 124 потенциальные вакцины от коронавируса нового типа, о которых знает организация. При этом 10 из них уже проходят клинические испытания, а 114 находятся на доклинической стадии.

Россия, по словам Вуйнович, внесла очень большой вклад в создание сыворотки.

«Мы имеем регистрацию восьми вакцин-кандидатов из разных институтов РФ», — цитирует Вуйнович РИА «Новости».

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего на сегодняшний день в 85 регионах РФ зафиксировано более 379 тыс. заболевших, в мире — свыше 5,8 млн человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кремль пока не принял решение об участии в саммите по вакцине от коронавируса

— Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в конце июня в России

— Испытания российского препарата от коронавируса могут завершить через 4-8 недель