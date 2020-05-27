Рогозин считает, что полеты на «Союзах» были унизительными для США

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что для США покупка мест в российских кораблях «Союз» для отправки своих астронавтов на МКС является в каком-то смысле унизительной практикой. Такое мнение он выразил в эфире Youtube-канала «Соловьев live».

Он отметил, что «великая американская держава», обладающая «колоссальным космическим бюджетом», который в десять раз превышает бюджет «Роскосмоса», в течение девяти лет была вынуждена, «в каком-то смысле унизительно, наверное, для себя, летать на российских кораблях».

«И эта монополия (России на доставку экипажей космонавтов на МКС. — прим. ред.), она не естественна, она произошла именно из-за ошибок планирования американской пилотируемой космонавтики», — считает Рогозин.

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