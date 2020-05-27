Курение способствует более тяжелому течению коронавируса

У курильщиков коронавирус чаще протекает в тяжелой форме. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что курение ухудшает работу легких, организму курящего человека становится труднее бороться с коронавирусом.

Кроме того, употребление табака повышает риск заражения инфекцией через рот.

«В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены», — говорится в сообщении.

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