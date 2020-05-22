Результаты испытаний российской вакцины против коронавируса будут готовы к июлю

Первые результаты клинических испытаний российской вакцины против коронавируса будут готовы к началу июля текущего года, передает ТАСС слова замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

«В нашей стране появятся первые результаты <...> (на) начало июля, которые будут свидетельствовать о том, что выбранная стратегия ученными оказалась верная или не верная», — сказал Горелов.

Он отметил, что об иммуногенности прототипа вакцины специалисты могут судить через 45 дней после начала испытаний.

По его словам, испытания на российских добровольцах уже проведены.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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