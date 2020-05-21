Раненный при взрыве в центре радиологии в Обнинске ученый скончался

Скончался в больнице ученый, который пострадал в результате взрыва на химической установке в лаборатории научного центра радиологии в Обнинске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК по Калужской области.

Инцидент произошел 19 мая в Медицинском радиологическом научном центре имени Цыба. Взрыв возник во время промывания реактора органического синтеза.

Как выяснилось, 70-летний работник скончался 20 мая в больнице.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза», — отметили в СК.

Также в настоящее время следователем назначено техническое исследование причин возгорания.

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