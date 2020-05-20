В США сообщили о результатах испытаний ДНК-вакцины от COVID-19

Американская биотехнологическая компания Inovio рассказала, что ДНК-вакцина INO-4800 удалось успешно испытать, она активно реагирует на найтрализирующие антитела и Т-лимфоциты на коронавирус SARS-CoV-2, передает РИА «Новости».

Вакцина INO-4800 борется против белка вируса SARS-CoV-2, из-за которого возникает новый коронавирус COVID-19.

Ученые выяснили, что вакцинирование INO-4800 вызвало у мышей и морских свинок, на которых проводились испытания, стойкие антитела и Т-лимфоциты, которые реагировали на инфекцию.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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