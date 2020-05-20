В России разрабатываются 47 вакцин от COVID-19

По состоянию на 20 мая в России специалисты разрабатывают 47 вакцин от коронавирусной инфекции на 14 платформах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

«Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат», — сказала Голикова во время заседания Совета Федерации.

По ее словам, в настоящее время в государственный реестр медицинских изделий и организаций, производящих медицинские изделия, включены сведения о 24 тест системах. Они осуществляют ПЦР и ИФА диагностику.

В России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп заявил, что в США вакцина от коронавируса разрабатывается с опережением

— Бельгийский инфекционист анонсировал появление вакцины от COVID-19 в течение года

— В США успешно завершились клинические испытания вакцины от коронавируса