Ученые определили невосприимчивых к коронавирусу людей

Американские и швейцарские ученые установили, что существует группа людей, которая может быть невосприимчива к коронавирусной инфекции нового типа, говорится в исследовании,опубликованном в журнале Nature.

К числу таких людей специалисты причислили людей, которые переболели атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году. По их мнению, заражение вирусом SARS-CoV позволяет человеческому организму выработать антитела, нацеленные на белок (S-белок), отвечающий за стыковку коронавируса с рецепторами на поверхности клетки. Причем одно антитело, названное S309, мощно нейтрализует SARS-CoV-2. Исходя из этих предположений, получается, что люди, перенесшие острый респираторный синдром, имеют шансы не заразиться коронавирусом.

«Коктейли с антителами, включая S309, наряду с другими антителами <…> дополнительно усиливают нейтрализацию SARS-CoV-2», — гласит вывод исследования.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире обнаружили более 4,9 млн случаев инфекции.

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