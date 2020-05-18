Ученые выясняют, могут ли собаки по запаху определить больного COVID-19
Британские ученые проведут исследование, чтобы выяснить, могут ли специально обученные собаки по запаху почувствовать у человека коронавирус, передает Medscape.
По данным издания, сначала сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании соберут образцы запахов у людей, инфицированных COVID-19 и у тех, кто не был им заражен. Затем ученые проверят, смогут ли собаки определить наличие коронавируса в этих образцах.
На данное исследование министерство здравоохранения страны выделило грант в размере $610 тыс.
Если результаты опытов покажут, что животные могут учуять COVID-19, то шесть собак пройдут специальное обучение длительностью в несколько недель.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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