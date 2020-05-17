NASA представило правила освоения Луны

NASA представило международные правила освоения Луны и добычи на ней полезных ископаемых. Соответствующий документ опубликован на сайте организации.

В соглашении прописаны 10 принципов.

В частности, вводится понятие «безопасных зон» вокруг будущих баз на Луне для предотвращения вмешательства со стороны конкурентов.

NASA предлагает публичный обмен полученными научными данными и регистрацию космических аппаратов на Луне.

Также, согласно документу, страны-участники соглашения должны защищать все места и артефакты на спутнике, имеющие историческую ценность. При этом добыча и использование ресурсов Луны разрешается.

Во избежание образования космического мусора, участники договора обязуются утилизировать неиспользуемую аппаратуру.

В 2019 году NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый предусматривает непилотируемый полет корабля Orion вокруг Луны во второй половине 2020 года и его возвращение на Землю. Второй этап намечен на 2022 год и подразумевает облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии NASA планирует осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

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