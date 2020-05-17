Вирусолог рассказал, как избежать заражения коронавирусом в магазинах

Есть несколько действующих методов, которые снижают шансы заразиться коронавирусной инфекцией в магазинах. О них порталу Ura.ru рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

По его мнению, после снятия в РФ ограничений у россиян будет больше шансов заболеть, посетив магазины. При этом люди могут заразиться коронавирусом не от других посетителей или работников, а от товаров. В связи с этим вирусолог посоветовал и после пандемии взять за основу правило ношения масок и перчаток. Кроме того, чтобы избежать заражения после возвращения домой нужно помыть руки и все купленные товары, а затем переложить их в чистую посуду.

Зуев отметил, что вероятность заразиться от пачки сахара или шоколада меньше, так как продукты упакованы. Однако товары без упаковки (фрукты, овощи, всегда следует обрабатывать.

«Для этого достаточно помыть их с мылом или залить горячей водой и подержать некоторое время», — уточнил он.

По данным на 9.15 мск, коронавирус выявили о более 272 тыс. человек в России, вылечились свыше 63 тыс. пациентов, а умерли — 2 537.

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