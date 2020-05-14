Путин предложил создать Национальную базу генетической информации

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Президент России Владимир Путин предложил создать Национальную базу генетической информации, пишет ТАСС.

«Используя наши весомые компетенции и наработки в биоинформатике, предлагаю создать Национальную базу генетической информации», — сказал Путин.

Президент подчеркнул необходимость защиты персональных данных граждан. Также, по мнению Путина, финансирование проекта должно осуществляться из федерального бюджета.

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