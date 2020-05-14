Путин предложил создать Национальную базу генетической информации
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент России Владимир Путин предложил создать Национальную базу генетической информации, пишет ТАСС.
«Используя наши весомые компетенции и наработки в биоинформатике, предлагаю создать Национальную базу генетической информации», — сказал Путин.
Президент подчеркнул необходимость защиты персональных данных граждан. Также, по мнению Путина, финансирование проекта должно осуществляться из федерального бюджета.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин пошутил про гуманизацию мышек
— Путин поручил обеспечить оформление прав России на вакцину от COVID-19
— Путин заявил о меняющейся эпидемиологической ситуации в России