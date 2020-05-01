Илон Маск заявил о намерении продать почти все имущество
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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил о намерении продать почти все свое физическое имущество. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«Я продаю почти все свое физическое имущество. У меня не будет дома», – написал Маск.
Кроме того, предприниматель назвал слишком высокой стоимость акций его компании Tesla.
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