Илон Маск заявил о намерении продать почти все имущество

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил о намерении продать почти все свое физическое имущество. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я продаю почти все свое физическое имущество. У меня не будет дома», – написал Маск.

Кроме того, предприниматель назвал слишком высокой стоимость акций его компании Tesla.

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