Британия приостановила медицинские исследования ради изучения коронавируса

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В Британии лаборатории практически остановили все исследования, перепрофилировавшись на коронавирус и разработку вакцины. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель благотворительной организации Diabetes UK, которая помогает больным диабетом и финансирует соответствующие исследования, Эдвард Джонстон.

Он отметил, что многие британские профессиональные врачи трудятся «на передовой», когда другие ученые занимаются исследованиями в области изучения коронавирусной инфекции на дому.

Однако, по его мнению, такие изменения могут негативно сказаться на больных диабетом и другими заболеваниями.

Агентство также приводит заявление организации, занимающейся исследованиями в области онкозаболеваний Cancer Research. В нем говорится, что организация столкнулась с проблемой сокращения выделяемых на исследования средств. Кроме того, часть лабораторий Cancer Research была передана для нужд Национальной службы здравоохранения, а ряд сотрудников вернулся к работе в больницах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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