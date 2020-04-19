Рогозин: запуск спутников связи «Экспресс» отложен на июль из-за брака в «Протоне»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/866/12939866/585987_1577690671-pic905-895x505-99287.jpg">

Запуск телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103», которые должны были быть отправлены в космос с Байконура в марте, проведут в июле из-за

брака в ракете-носителе «Протон-М». Об этом сказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, при изготовлении отдельных деталей «Протон-М» в 2015-2016 годах на Усть-Катавском заводе в Челябинской области был допущен брак.

«Определенная доработка ракет «Протон» пройдет в течение этого года. Это не смертельно, ничего страшного, это не скажется на пусковой кампании», — добавил Рогозин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Рогозин: старты ракет «Союз» с космодрома Куру пройдут в сентябре