Орбиту МКС спустили ближе к Земле

Орбиту Международной космической станции (МКС) сдвинули на 1,5 км в преддверии запуска грузового корабля «Прогресс МС-14». Об этом рассказали в госкорпорации Роскосмос.

Как уточняется, понижение орбиты произошло утром 19 апреля. В результате высота орбиты станции понизилась на 1,5 км и составила около 419 км над Землей.

«Маневр проводился в автоматическом режиме с использованием корректирующих двигателей КД-1 и КД-2 служебного модуля «Звезда», — добавили в Роскосмосе.

Ранее в корпорации сообщили, что запуск ракеты «Союз-2.1а», которую назвали «Ракетой Победы», с кораблем «Прогресс МС-14» запланирован на 25 апреля. Ракету должны украсить георгиевской лентой, орденами Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы. «Прогресс МС-14» доставит на МКС топливо, газ и оборудование.

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