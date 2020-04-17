США осуществят пилотируемый запуск в космос впервые за девять лет

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Первый испытательный полет американского космического корабля Crew Dragon запланирован на 27 мая 2020 года, заявил директор NASA Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter.

Корабль будет выведен в космос с помощью ракеты-носителя Falcon 9, написал Брайденстайн. Он добавил, что Crew Dragon доставит астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена на Международную космическую станцию (МКС).

Данный полет станет первым пилотируемым запуском американского космического корабля с 2011 года.

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