США осуществят пилотируемый запуск в космос впервые за девять лет
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Первый испытательный полет американского космического корабля Crew Dragon запланирован на 27 мая 2020 года, заявил директор NASA Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter.
Корабль будет выведен в космос с помощью ракеты-носителя Falcon 9, написал Брайденстайн. Он добавил, что Crew Dragon доставит астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена на Международную космическую станцию (МКС).
Данный полет станет первым пилотируемым запуском американского космического корабля с 2011 года.
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