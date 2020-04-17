Росздравнадзор: точность зарегистрированных в РФ тестов на COVID-19 — более 95%

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Точность зарегистрированных в России 11 тест-систем для выявления коронавируса составляет более 95%, сообщается на сайте Росздравнадзора.

В ведомстве рассказали, что погрешность 5% связана с неправильным сбором образца, нарушением в обработке, транспортировке и хранении, а также с неправильным тестированием.

По последним данным, в России выявлено 27 938 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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