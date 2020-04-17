Стало известно, какие напитки повышают работоспособность мозга

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Клинический психолог, нейропсихолог Ирина Хвингия посоветовала напитки, которые борются с усталостью. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, для повышения работоспособности необходимо пить напитки с женьшенем.

«Действие женьшеня более продолжительное, чем у кофеина. Достаточно двух-трех капель настойки на стакан воды два раза в день, чтобы достаточно долго поддерживать работоспособность», — рассказала Хвингия.

Также улучшает мозговую активность какао, за счет флавонола, которым в нем содержится. Также в какое есть вещества, которые вырабатывают дофамин.

Кроме того, положительное влияние на работу мозга оказывают напитки из фруктов и ягод.

Нейропсихолог отметила, что на работоспособность влияют не только здоровые напитки и их действие будет недостаточным. Так, необходимо здорово питаться и периодически устраивать комплексную «подпитку мозга», например, играть в игры с близкими людьми на скорость и реакцию.