Стало известно, какие напитки повышают работоспособность мозга
Клинический психолог, нейропсихолог Ирина Хвингия посоветовала напитки, которые борются с усталостью. Об этом сообщает радио Sputnik.
По ее словам, для повышения работоспособности необходимо пить напитки с женьшенем.
«Действие женьшеня более продолжительное, чем у кофеина. Достаточно двух-трех капель настойки на стакан воды два раза в день, чтобы достаточно долго поддерживать работоспособность», — рассказала Хвингия.
Также улучшает мозговую активность какао, за счет флавонола, которым в нем содержится. Также в какое есть вещества, которые вырабатывают дофамин.
Кроме того, положительное влияние на работу мозга оказывают напитки из фруктов и ягод.
Нейропсихолог отметила, что на работоспособность влияют не только здоровые напитки и их действие будет недостаточным. Так, необходимо здорово питаться и периодически устраивать комплексную «подпитку мозга», например, играть в игры с близкими людьми на скорость и реакцию.