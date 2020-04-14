Вирусолог назвал возможную дату появления вакцины от COVID-19

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн предположил, что вакцина от коронавируса нового типа COVID-19 может появиться в 2021 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что пригодные для испытания варианты вакцины «создать не так сложно». По словам ученого, очень много времени уходит на непосредственно сами испытания.

«Тем более что на каком-то этапе начнутся испытания на добровольцах, поскольку большинство животных не реагируют на этот вирус», — сказал Альтштейн.

Он выразил надежду, что так называемые кандидатные вакцины появятся к концу 2020 или в начале 2021 года.

Вирусолог также отметил, что ни одна вакцина не дает «стопроцентную гарантию».

«Но если она способна защитить больше 50% людей, её уже можно применять. Хотя хорошая вакцина должна защищать 80-90%», — заключил Альтштейн.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В России COVID-19 заразились более 18,3 тыс. человек, вылечились более 1,4 тыс. пациентов.

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