Британские ученые могут разработать вакцину от COVID-19 к сентябрю

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Британские ученые могут разработать вакцину от коронавирусной инфекции уже к сентябрю 2020 года. Об этом информирует газета Times со ссылкой на профессора вакцинологии Оксфордского университета Сару Гилберт, которая также возглавляет исследовательскую группу по созданию вакцины.

По ее словам, к такой дате препарат будет готов, если «все сложится идеальным образом».

«Есть большая вероятность того, что вакцина будет действенной, если основываться на том, что у нас получалось с другим типом вакцин», — сказала Гилберт, отметив, что у ученых уже собралось достаточно данных для анализа.

Эксперт отметила, что клинические испытания вакцины могут начаться в ближайшие две недели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 13 584 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,7 млн.

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