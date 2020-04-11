В мире пока нет препарата, который помогал бы на 100% от коронавируса

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Cоветник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев заявил, что на данный момент не существует лекарство, которое бы на 100% помогало в лечении коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в мире тестируются различные препараты для лечения коронавируса, «но такого, чтобы помогал на 100% пока нет».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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