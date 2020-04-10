Путин призвал Роскосмос не валить все проблемы на коронавирус

Президент России Владимир Путин призвал руководство Роскосмоса не сваливать проблемы в отрасли на коронавирусную инфекцию. Призыв прозвучал в ходе совещания по вопросам развития ракетно-космической отрасли, которое прошло в режиме видеоконференции.

«От чего хотел бы вас предостеречь – от соблазна все нерешенные вопросы, а их еще много, все недоработки, а их тоже достаточно, свалить на коронавирусную инфекцию. Это, кстати говоря, касается не только «Роскосмоса», а всех отраслей производства и всех видов деятельности. Надеюсь, что буду услышан теми, кого это касается», — сказал глава государства.

Выступавший на совещании глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал госкорпорацию «наверное, единственным космическим ведомством в мире, которое продолжает работу», в условиях пандемии, отметив проблемы, вызванные коронавирусом. В марте 2020 года стало известно о переносе, в том числе из-за коронавируса летнего запуска российско-европейской миссии «ЭкзоМарс». Сегодня же стало известно об обнаружении брака в трех ракетах «Протон», которым теперь предстоит транспортировка в Москву с Байконура и переборка.