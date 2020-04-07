ФМБА разработало чипы для выявления коронавируса за 15-20 минут
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало компактные чипы для быстрого выявления коронавируса нового типа, заявила глава агентства Вероника Скворцова. Об этом сообщает «Интерфакс».
Новые аппараты могут определить наличие вируса за 15-20 минут, они будут представлены в Одинцово в конце текущей недели, отметила Скворцова.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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