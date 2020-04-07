Корабль Starliner повторно полетит к МКС без экипажа

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Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V стартует на Международную космическую станцию... Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V стартует на Международную космическую станцию...
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V стартует на Международную космическую станцию...
Terry Renna/AP

Новейший американский космический корабль Starliner компании Boeing вновь совершит испытательный полет без экипажа к Международной космической станции. Об этом рассказали в компании.

В заявлении компании говорится, что повторные испытания назначены, чтобы показать качество систем корабля Starliner.

«Полет без экипажа позволит завершить выполнение всех задач и оценить эффективность работы второго корабля», — отмечается в сообщении.

Первый испытательный полет корабля состоялся в декабре 2019 года. В рамках полета в беспилотном режиме Starliner должен был доставить на Международную космическую станцию грузы для астронавтов, однако из-за технических неисправностей не смог пристыковаться и после 48 часов на орбите вернулся на Землю.

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