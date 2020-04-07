Ученые на примере показали неэффективность масок

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Ученые провели небольшой эксперимент с участием заразившихся коронавирусом и хлопчатобумажных и медицинских масок. Они выяснили, защищают ли маски, когда больные кашляют, результаты показал CNN.

Специалисты проверили защитное свойство масок на четырех пациентах, инфицированных коронавирусом, в двух больницах в Сеуле. Они разместили маски на расстоянии 17 см ото рта пациентов и попросили их покашлять. Как выяснилось, грязь проникла в маску и в основном покрыла внешнюю поверхность ткани.

В рамках эксперимента ученые не установили, смог ли вирус проникнуть через маску или же он попал на внутреннюю сторону маски через края.

В выводах эксперимента указывается, что маски оказались неэффективными в предотвращении распространения коронавируса. Потребуются дополнительные исследования, чтобы определить, помогают ли они предотвратить распространение заболевания у людей с бессимптомным течением или у людей с вирусом, которые не кашляют.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В настоящее время вирусом заразились более 1,3 млн человек, при этом вылечились свыше 278 тыс. человек, а погибли — 74 558.

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